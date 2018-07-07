Украинские аграрии пообещали спасти мир от голода. Но не сразу

Украина "как никто" в состоянии помочь миру решить проблему голода – но не сразу, а к 2030 году. Для этого стране нужно наращивать производство готовых продуктов питания.

С таким заявлением выступил глава совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал, пишет Agronews.

По его данным, Украина уже является крупным экспортером продовольствия. Однако большая часть поставляемой ею в иные страны продукции – это сырье (84% ее внутреннего продовольственного производства). А вот продукты переработки, которые потребляются как готовая продукция или реализуются как продукты с добавленной стоимостью, занимают пока малый процент экспорта.

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В первую очередь, заявил Шаповал, "спасать" Украина будет страны Африки, где украинские предприятия активно работают уже сейчас.

Напомним, что в самой Украине цены на продукты резко выросли: по данным Госстата, за первые пять месяцев этого года фрукты в Украине подорожали на 15,7%, а овощи — на 20,9%.