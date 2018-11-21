Прочь от Москвы. Верховный суд отклонил жалобу "Газпрома" на многомиллиардный штраф

"Газпром" / "Прямий"

Верховный суд Украины (ВСУ) не удовлетворил кассационную жалобу, поданную адвокатами российской газовой корпорации-монополиста "Газпрома".

Соответствующее решение ВСУ от 14 ноября было обнародовано в Едином реестре судебных решений. Адвокаты "Газпрома" пытались опротестовать иск Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российской корпорации штрафа в размере 85,9 млрд гривен за нарушение конкурентного законодательства, а также пени в размере 85,9 млрд гривен за несвоевременную уплату штрафа.

"Кассационную жалобу публичного акционерного общества "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19.06.2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30.08.2018 по делу № 910/18299/16 - без изменений", − говорится в постановлении ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Владимир Гройсман рассказал почему Украина арестует украинские активы "Газпрома".