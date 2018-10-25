"Газпром" оспорил в арбитраже штраф Украины в 6 млрд долларов

25 октября 2018, 15:44

Против Украины инициировано арбитражное судебное разбирательство.

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"Газпром" оспорил штраф АМКУ / censor.net.ua

Российский концерн "Газпром" оспорил решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе, превышающем 6 млрд долларов (включая пени), за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Судебное разбирательство против Украины инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, говорится в заявлении "Газпрома".

"Данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права ПАО "Газпром", гарантированные соглашением между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - сказано в документе.

При этом "Газпром" будет добиваться в арбитраже решения о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Кроме того, российская компания намерена продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства.

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Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн. Решение было принято из-за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа.

В апреле 2017 года АМКУ направил в Минюст исполнительное производство по взысканию штрафа и пени с "Газпрома".

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Украина Газпром АМКУ штраф арбитраж
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