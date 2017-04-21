Имущество и счета "Газпрома" в Украине могут арестовать, опубликованы документы

Антимонопольный комитет Украины просит наложить арест на имущество и счета российского монополиста "Газпром".

Об этом говорится в заявлении об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО "Газпром", которое направлено АМКУ в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, пишет "Обозреватель".

В соответствии с документом, опубликованным главой АМКУ Юрием Терентьевым в Facebook, регулятор просит, в частности, "наложить арест на имущество и счета ОАО "Газпром" и объявить запрет на отчуждение".

Отметим, что данное заявление направлено для исполнения решения хозяйственного суда Киева, которое было принято 5 декабря 2016 года и вступило в силу 22 февраля 2017 года. Ранее суд встал на сторону АМКУ и обязал "Газпром" выплатить в Госбюджет Украины почти 86 млрд гривен штрафа и столько же — пени.

Напомним, ранее Украина отказалась платить России 5,3 млрд долларов неустойки по газу.

Фото: Фейсбук Ю.Терентьева.