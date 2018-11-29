В обменниках Киева курс доллара серьезно откатился от психологической отметки в 29 гривен

В обменниках Киева курс доллара откатился от очередной психологической отметки / Reuters

В четверг, 29 ноября, в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара серьезно отдалился от психологической отметки в 29 гривен за "бакс" (НБУ установил курс на уровне 2826,9049 грн).

В столичных обменниках стоимость доллара опустилась до 28,50 грн/долл. (28 ноября стоил 28,60), а евро — до 32,25 грн (стоил 32,30) за одну денежную единицу, сообщает УНИАН.

По данным агентства, доллары в пунктах обмена можно продать за 28,40, а европейскую валюту — за 32,20 грн.

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

В утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.