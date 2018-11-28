Скачок курса: СМИ узнали, стоит ли украинцам покупать доллары

Украинцам не стоит панически скупать доллары, полагают эксперт / fdlx.com

В Украине после ощутимого повышения курса доллара и евро к гривне нет смысла панически скупать валюту.

В нашей стране выгодно хранить деньги в валюте, но не стоит поддаваться панике после ее подорожания, пишет ТСН со ссылкой на мнения экспертов.

По словам экономиста Александра Крамаренко, в украинском государстве нет серьезного тренда на обвал гривны.

"Если вы планируете потратить эти деньги в конце декабря, то я не очень вижу причины, зачем покупать валюту, а потом ее продавать. Я думаю все-таки курс будет более-менее стабильный в ближайшие месяцы, хотя колебания возможны", — отметил собеседник.

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.