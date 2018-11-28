Новая психологическая отметка: появился свежий прогноз по курсу доллара в Украине

Доллары / Reuters

Во вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины опустил официальный курс гривны к доллару ниже новой психологической отметки.

Нацбанк повысил курс доллара на 21 копейку, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Аналитик Егор Комов сказал Обозревателю, что к концу недели в нашей стране доллар может подорожать до 28,2 гривен за "бакс".

"…Участники рынка ждут подорожания, начинают больше покупать и сами же провоцируют девальвацию", — отметил собеседник.

Официальный курс гривны на понедельник, 28 ноября:

100 долларов — 2810,5334 грн (27 ноября — 2789,8447);

100 евро — 3183,7722 грн (3170,1005).



Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.