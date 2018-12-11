Ликвидирован еще один украинский банк

Ликвидирован банк / fdlx.com

Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию "Классикбанка".

На сайте фонда подчеркивается, что отныне ликвидация финучреждения считается официально завершенной, а оно само ликвидированным.

Банк признали проблемным в декабре 2015 года. Спустя 180 дней после этого, в июне 2016 года, "Классикбанк" отнесли к категории неплатежеспособных после того, как тот не смог привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

"Классикбанк" принадлежал бизнесмену, главе партии "Рух за реформи" Сергею Думчеву. Также Думчев возглавлял наблюдательный совет банка "Премиум" с 2010 по 2015 год.

Ранее СМИ сообщили, что российских банкиров готовят к отключению от систем Visa и Mastercard. Санкции от США против России практически уже коснулись банковской сферы.