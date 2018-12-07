Российских банкиров готовят к отключению от систем Visa и Mastercard - СМИ

Карты Visa и Mastercard / Reuters

Центробанк РФ дал рекомендацию небольшим банкам, которые работают с платежными системами не напрямую, а через большие банки-спонсоры, найти запасные пути для проведения финансовых операций.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовало издание "Ведомости". Согласно их данным, в Центробанке опасаются отключения нынешних крупных банков-спонсоров от международных платежных систем Visa и Mastercard.

К слову, на данным момент наиболее крупными банками-спонсорами на рынке РФ являются РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

По мнению экспертов, в Центробанке пытаются застраховать финансовую систему не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard.

Напомним, ранее спепредставитель Госдепа Курт Волкер пригрозил России отключением от международной банковской сети SWIFT - из-за атаки на украинские корабли в Азовском море.