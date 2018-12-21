Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией

На войне между Украиной и РФ наживаются представители крупного бизнеса, сообщил Николай Маломуж / Главред

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж сообщил, что в нашей стране и Российской Федерации больше всего наживаются на войне между странами представители крупного бизнеса.

И в Украине, и в РФ зарабатывают на войне мощные финансово-экономические группы, которые контролируют энергетические сектора (газ, нефтепродукты, уголь), производство металла, а также многих других товаров, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"Это совместные проекты, которые часто действуют в интересах олигархов Украины и России. Самое главное, что сегодняшние руководители государства или их близкое окружение приобщаются к этому бизнесу", — отметил собеседник.

По его словам, "получается, что с одной стороны, мы имеем агрессию России и должны с ней воевать, а с другой — мы ведем большую торговлю с агрессором, и наживаются на ней наши олигархи, а Россия получает от такого бизнеса прибыль, которая идет, в том числе на вооруженные силы Российской Федерации".

"Это абсурдная ситуация. Но с обеих сторон крупный бизнес заинтересован в войне", — подчеркнул генерал-разведчик.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Еще одна важная тема — зарабатывание на оружии. Ведь сейчас идут огромные заказы на оружие. Также сохраняется военный сбор. То есть сейчас огромные средства идут на оборону и безопасность. А это также и огромный "теневой сектор". Мы уже имеем уголовные дела против Минобороны (по различным темам), бронетанковых заводов, о финансовых злоупотреблениях на различных поставках, ремонтах...", — сказал он.

"Огромные прибыли идут за счет взяток: 30%, а по некоторым программам — 50%. Это касается именно оборонной сферы. А это когда идет война! Поэтому все эти лица, возглавляющие энергетические,... оборонные предприятия или контролируют позиции государственных структур, наживаются на войне. И это происходит и со стороны РФ, и со стороны Украины", — подчеркнул Маломуж.

Ранее народный депутат Владимир Парасюк говорил, что в Украине продолжение войны на Донбассе выгодно коррупционерам. Политик утверждал, что взяточники зарабатывают на противостоянии.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.