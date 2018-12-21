Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией

21 декабря 2018, 12:10

На торговле с РФ зарабатывают украинские олигархи, отметил эксперт.

Николай Маломуж сообщил, что на войне между Украиной и РФ наживаются представители крупного бизнеса
На войне между Украиной и РФ наживаются представители крупного бизнеса, сообщил Николай Маломуж / Главред

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж сообщил, что в нашей стране и Российской Федерации больше всего наживаются на войне между странами представители крупного бизнеса.

И в Украине, и в РФ зарабатывают на войне мощные финансово-экономические группы, которые контролируют энергетические сектора (газ, нефтепродукты, уголь), производство металла, а также многих других товаров, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"Это совместные проекты, которые часто действуют в интересах олигархов Украины и России. Самое главное, что сегодняшние руководители государства или их близкое окружение приобщаются к этому бизнесу", — отметил собеседник.

По его словам, "получается, что с одной стороны, мы имеем агрессию России и должны с ней воевать, а с другой — мы ведем большую торговлю с агрессором, и наживаются на ней наши олигархи, а Россия получает от такого бизнеса прибыль, которая идет, в том числе на вооруженные силы Российской Федерации".

"Это абсурдная ситуация. Но с обеих сторон крупный бизнес заинтересован в войне", — подчеркнул генерал-разведчик.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Еще одна важная тема — зарабатывание на оружии. Ведь сейчас идут огромные заказы на оружие. Также сохраняется военный сбор. То есть сейчас огромные средства идут на оборону и безопасность. А это также и огромный "теневой сектор". Мы уже имеем уголовные дела против Минобороны (по различным темам), бронетанковых заводов, о финансовых злоупотреблениях на различных поставках, ремонтах...", — сказал он.

"Огромные прибыли идут за счет взяток: 30%, а по некоторым программам — 50%. Это касается именно оборонной сферы. А это когда идет война! Поэтому все эти лица, возглавляющие энергетические,... оборонные предприятия или контролируют позиции государственных структур, наживаются на войне. И это происходит и со стороны РФ, и со стороны Украины", — подчеркнул Маломуж.

Ранее народный депутат Владимир Парасюк говорил, что в Украине продолжение войны на Донбассе выгодно коррупционерам. Политик утверждал, что взяточники зарабатывают на противостоянии.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина война Николай Маломуж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:54
"Народ жоска троллит пердак Шнура": клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам
12:51
НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак
12:10
Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией Видео
12:07
Туры на Новый год 2019 по Украине: во сколько обойдется отдых во Киеве, Львове и Одессе Видео
11:25
Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния - астролог
11:24
Но новогодние праздники добавили еще 29 поездов Видео
11:05
"Конец правления Путина": эксперт спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ Видео
10:51
Транш наш: НБУ отчитался о получении нового транша от МВФ Видео
10:51
Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"
10:40
Аналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине Видео
10:34
"Володе и Славику такое на хрен не нужно": Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук Видео
10:10
Мадонна показала, как выглядела голой в 19 лет Видео
10:06
Россия и мир сегодня - заложники личного безумия Путина мнение
10:04
Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж Видео
10:00
Начался чат с дипломатом Богданом Яременко
09:40
"Осенняя температура, дождь": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 22-23 декабря Видео
09:12
"Ходячая бомба": Россия находится в заложниках у Путина — журналист Фото Видео
09:11
Турчинов оторвался от реальности мнение
09:10
Курс валют на 21.12: доллар устроил украинцам внеплановый праздник Видео
08:44
Снятие санкций с Азарова: в ГПУ объяснили, в чем перемога Видео
08:37
Игорь Николаев показал архивное фото с Аллой Пугачевой из Японии
08:12
У Порошенко увидели в словах Путина большой страх Кремля Фото Видео
07:47
Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с Порошенко Видео
07:33
Шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика на словах и в анимированных картинках Фото
07:23
"Двойной суицид": в Кривом Роге погибла молодая женщина с маленьким ребенком Фото Видео
07:14
День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо Видео
06:59
Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Астрологический прогноз для Саакашвили: удача в Доме Родины и опасность от оружия
06:34
Работа и уборка вместо секса: стало известно, что приносит радость украинцам Видео
06:15
"КГБшная легенда": астролог раскрыл главную тайну Путина Видео
05:50
"Конец шизофрении": политолог сказала, как РФ попытается использовать разрыв "дружбы" Украиной Видео
05:30
Мертвое Солнце: уфологии выдвинули жуткую теорию о загадочной Нибиру Видео
05:10
Секс-педагог рассказала о новом опасном подростковом эротическом развлечении
04:40
"Путин – уходи": хакеры раскрыли, как ФСБ в соцсетях ищет недовольных
04:10
Ученые нашли новую пользу от постоянного секса для женского здоровья
03:29
Врач сексуально надругался над юными пациентками под наркозом
02:40
Стало известно, какие продукты стоит перестать есть Видео
02:28
"Здесь нет вмешательства государства": митрополит Епифаний одобрил переименование УПЦ МП Видео
02:17
Владимир Вятрович
01:55
Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом
01:36
В Польше 11-летняя украинка родила ребенка
01:12
В США заговорили о выводе войск из Афганистана
00:44
В УПЦ МП отказались менять название и озвучили причину Видео
00:18
Песков заявил о намерениях России поддерживать Донбасс
20 декабря, четверг
23:55
38-летний Маколей Калкин вновь снялся в фильме "Один дома" Видео
23:29
"На моем заявлении нарисовали рожицу": Тодуров рассказал о конфликте с замами Супрун Видео
23:01
Скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр Видео
22:42
Шуфрич объяснил драку с Верховной Раде "бесовскими силами" Видео
22:15
Минюст США спешит до выборов отдать деньги Лазаренко Украине
21:54
Элитные авто и перекрытые улицы: СМИ рассказали о вечернике БПП в центре Киева Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять