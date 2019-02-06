Нацбанк ослабил валютную удавку / 1zoom.ru

В Украине с 1 марта снижается норма обязательной продажи валюты экспортерами. НБУ опустил данный показатель с нынешних 50% до 30%.

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель главы НБУ Олег Чурий, в будущем регулятор намерен полностью снять это ограничение.

"Также мы разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро. Теперь можно будет репатриировать, по сути, за все годы", – добавил чиновник.

Кроме того, компаниям разрешат покупать валюту под импортные контракты день в день, то есть без предварительного резервирования средств.

"Мы приняли решение снять ограничение относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты – так называемое правило Т+1", – пояснил Чурий.

Как сообщалось, россиянам купить валюту теперь сложнее, а украинцам обещают валютный рай. Сильнее всего новые правила ударят по россиянам, которые получают зарплату "в конвертах".

Ранее был обнародован курс валют в Украине на среду. Нацбанк серьезно укрепил курс гривны к американской и европейской валютам.

Также финансист объяснил, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривна. Эксперт рассказал, как долго еще курс гривны будет оставаться стабильным.

Напомним, аналитик объяснил, почему гривна серьезно укрепилась. На курс гривны повлиял спрос на украинские облигации внутреннего госзайма, сообщил эксперт.