Почти 200 грн за 200 мл: озвучены цены на новое меню от МАУ

16 февраля 2019, 17:16

В меню появился новый сэндвич и паста Болоньезе.

  • Меню МАУ avianews.com
  • Меню МАУ avianews.com
  • Меню МАУ avianews.com

Авиакомпания МАУ обновила бортовое платное меню: теперь пассажирам доступны крепкие напитки, появились и новые блюда.

В частности, помимо пива теперь пассажиры смогут приобрести водку, виски, вино, наливки и джин: по 5-6 евро (154-185 грн) за 200 мл вина, 4-5 евро (123-154 грн) за 50-100 мл более крепких напитков, пишет Аvianews.

Кроме того, в меню появился сэндвич с ростбифом, корнишоном и горчицей – стоит 4 евро (порядка 123 грн), а также паста Болоньезе по 8 евро (примерно 246 грн).

Остались в перечне блюд горячий суп, курица в кисло-сладком соусе, лазанья и кускус.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер SkyUp объявила о запуске 7 международных и 2-х внутренних рейсов. При этом цены на билеты на внутренние перелеты стартуют от 496 грн. Цена билета на международные рейсы начинается с 1,5 тыс. грн. 

Напомним, Ryanair пообещал обогатить украинскую экономику. Основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза.

Также Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Напомним, Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года. Авиакомпания готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

При этом Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Также сообщалось, что лоукостер запускает из Украины новый рейс в Великобританию.

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меню МАУ авиакомпании
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