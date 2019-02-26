Доллар преодолел психологическую отметку

Что будет с долларом в Украине / Униан

Курс доллара в Украине немного откатили назад – за психологическую отметку в 27 грн/$. Зато евро пошла вверх.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара опустился на 3 копейки, евро – наоборот, поднялся на 5 копеек.

НБУ установил официальный курс валют на 26.02.2019 на следующем уровне:

1 доллар США – 26,9906 грн/$;

1 евро – 30,6478 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1360 грн.

Будет ли расти доллар в Украине

На этой неделе банкиры ожидают роста курса доллара в Украине в связи с началом выплат Госказначейства: в конце месяца бизнес традиционно получит возмещение НДС и, с наибольшей вероятностью, конвертирует данные выплаты в валюту. С ростом спроса вырастет и курс доллара, поясняют эксперты.

Ранее в НБУ назвали две причины, почему падает доллар. Благоприятная конъюктура и отсутствие паники – главные факторы укрепления гривны.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.