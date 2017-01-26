Трамп хочет урезать финансирование ООН — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, которые значительно сократят финансирование ООН и других международных организаций как минимум на 40%, сообщает The New York Times.

По информации издания, в планах Трампа остановить финансирование организаций, в составе которых есть Палестинская автономия, которые поддерживают аборты или обходят санкции против Ирана или Северной Кореи.

Также указ может касаться организаций, на которые влияют страны-спонсоры терроризма или члены которой систематически нарушают права человека.

Должен появиться специальный комитет, который оценит расходы на миротворческие операции ООН, Международный уголовный суд, Фонд ООН в области народонаселения и программы помощи странам, которые выступают против политики США.

США обеспечивают большую часть бюджета организации ООН — 22% от основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов.

Напомнипм, Трамп подписал несколько резонансных указов: о строительстве "великой стены" на границе с Мексикой и о запрете на въезд в страну беженцев с Ближнего Востока.