Нефть подорожала после достижения февральских минимумов

В пятницу, 3 марта, мировые цены на нефть растут после достижения минимальных отметок с 8 февраля на торгах четверга.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 09:50 майские фьючерсы на Brent подорожали на 0,38% — до 55,29 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на столько же процентов, составив 52,81 доллара.

В четверг стоимость Brent опускалась на фоне опубликованных данных об увеличении запасов "черного золота" в США до 55,03 доллара, что стало минимумом с 8 февраля.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.