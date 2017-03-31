Слухи в ДНР: "мотострелков" оставили без зарплаты из-за отжатых предприятий

На захваченной части Донбасса "мотострелкам" самопровозглашенной ДНР задерживают выдачу зарплаты, из-за чего их личный состав крайне недоволен.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, среди боевиков ходят слухи, что их деньги направлены на поддержание работоспособности "национализированных" предприятий.

"В ряде частей "1-го АК ("армейский корпус" — Ред.) ДНР" (в частности, в подразделениях "3-й омсбр" и "5-й омсбр" ("отдельные мотострелковые бригады" — Ред.)) отмечаются задержки в выдаче денежного обеспечения", — отметил он.

Такая ситуация для противника "не исключительная, однако в этом случае усугубляется слухами, циркулирующими среди боевиков, о направлении их денежного обеспечения на поддержание работоспособности и выплату зарплат сотрудникам "национализированных" предприятий".

"Боевики возмущены тем, что руководство ДНР считает обеспечение гражданских работников в тылу более важным, чем обеспечение "военнослужащих" в воюющих подразделениях", — добавил народный избранник.

Ранее Дмитрий Тымчук писал, что в зоне АТО на Донбассе террористы не готовятся к перемирию, продолжают демонстрировать активность практически на всех участках фронта, на ряде направлений перегруппировывают силы.