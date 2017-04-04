Транш на 600 миллионов евро. Украина получила от ЕС помощь для реформирования экономики

4 апреля 2017, 20:15

Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

Украина получила от ЕС помощь

Украина получила от Европейского союза второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом на своей странице в сети Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня ЕС выделил второй транш в 600 млн евро, как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", — написал он.

Как сообщает УНИАН, Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро — кредиты, 1,4 млрд евро — гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинской власти запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также выработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета — достаточно зарегистрировать законопроект в парламенте.

Напомним, ранее в Евросоюзе назвали условия получения Украиной 600 миллионов евро.

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