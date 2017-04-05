Требования МВФ. Кабмин отменит оплату коммуналки в рассрочку

Кабинет министров Украины отменит оплату за коммунальные услуги в рассрочку по требованию Международного валютного фонда.

Об этом идет речь в одном из пунктов меморандума МВФ, пишет УНИАН.

"Мы также отменим схемы, по которым не получающие субсидий домохозяйства могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев ("в рассрочку") (Постановления Кабинета Министров №№ 630 и 357) с 1 мая 2017 года", — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, МВФ требовал до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Напомним, 19 октября, Кабинет министров утвердил решение, согласно которому украинцы, не получающие субсидию, теперь смогут платить за коммунальные услуги в рассрочку по заявлению потребителя.

Накануне в МВФ посоветовали Украине заняться борьбой с коррупцией и повысить пенсионный возраст.

Также МВФ рекомендовал Украине запустить продажу сельхозземель.