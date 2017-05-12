Искусственная девальвация против стабильности. Почему нет причин для падения гривны

То, что первый зам Валерии Гонтаревой — Яков Смолий будет исполнять обязанности главы Национального банка Украины до назначения нового председателя НБУ, может привести к падению гривны на фоне отрицательных ожиданий рынка.

Об этом глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"В течение последних недель наблюдается стабильность гривны и ее незначительно укрепление. Это можно объяснить положительными ожиданиями финансового рынка, которые появились после заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой о ее отставке. Заявление об отставке неэффективного руководителя, который натворил в банковской системе за время своей каденции много плохого, вызвал хорошую реакцию на финансовом рынке, и он успокоился. Однако недавнее заявление о том, что Гонтарева идет в какой-то непонятный длительный отпуск, может спровоцировать смену положительных ожиданий на отрицательные. Тем более, что сейчас исполняющим обязанности главы НБУ является ее первый заместитель, и он уже заявил, что ничего не будет менять в политике своей предшественницы. А это тоже может спровоцировать смену настроений", — говорит эксперт.

"С точки зрения экономики и финансов, у нас нет причин для девальвации гривны уже больше года. Поскольку все три фактора, которые формируют курс — внешнеторговый баланс, общий платежный баланс и состояние государственного долга, не оказывают сейчас отрицательного влияния на курс. Благодаря масштабной внешней помощи, которую Украина получает, растут золотовалютные резервы НБУ и составляют сегодня уже свыше 17 миллиардов долларов. Потому экономических причин для девальвации нет", — подчеркнул экономист.

Однако, по его словам, есть искусственная девальвация, которую проводит Кабмин и НБУ: "Им девальвация выгодна, поскольку за ее счет они сразу убивают двух зайцев: наполняют центральный и местный бюджеты посредством инфляционного эффекта, который следует за девальвацией, а также удовлетворяют аппетиты наших пресловутых экспортеров, которые являются владельцами наших политических сил и политиков. Это самый легкий путь для правительства и НБУ, но это крайне тяжелый путь для всех граждан Украины и всех украинских предприятий, не являющихся экспортерами. Для них девальвация крайне вредна, поскольку снижает их платежеспособность".

"В Украине невозможно прогнозировать курс, поскольку у нас нет базы для прогнозирования — курсовой стратегии. То, что НБУ называет стратегией и плавающим курсом, не стратегия, а самоустранение от нее. Поскольку плавающий курс значит, что центральный банк самоустранился от процесса. А во время кризиса очень нужна твердая экономическая рука, в том числе в курсовой политике, чтобы сдерживать отрицательные явления, а не пускать все на самотек", — подытожил Андрей Новак.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.