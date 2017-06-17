Новые санкции США могут стать катастрофическими для энергетики России — журналист

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Кремль оказался перед реальной перспективой новых санкций США, куда более серьезных, чем прежние, можно сказать, катастрофических для российской энергетики.

Об этом говорится в его колонке на "Грани.Ру".

По мнению автора, своим вмешательством в президентские выборы в Штатах глава РФ Владимир Путин доказал, что он "не просто предводитель туземного племени, а настоящая угроза".

"Эти санкции отличаются от предыдущих тем, что американцы, похоже, не собираются согласовывать их с европейцами и соглашаться, что расчеты Германии или Австрии на плодотворное сотрудничество с "Газпромом" должны быть выведены за скобки показательной порки московского хулиганья", — добавил аналитик.

При этом "американцы не могли не предвидеть европейского неудовольствия, но махнули на него рукой". "Так что это новый сезон для Путина. Сезон охоты. Владимир Путин нарвался на него сам", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Сенат США окончательно утвердил новые ограничительные меры против России в пакете с санкциями против Ирана. Российское государство наказали за вмешательство в прошедшие в Штатах президентские выборы.