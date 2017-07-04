Журналист рассказал, какие реформы должны изменить Украину

Инициированные кабинетом Владимира Гройсмана и поддержанные МВФ ключевые реформы в Украине еще не стали таковыми, а лишь являются намерением изменить к лучшему каждую сферу.

Об этом журналист, публицист, обозреватель газеты "Зеркало недели" и ведущий программы "Игра в классику" на телеканале ZIK Сергей Рахманин рассказал на чате в "Главреде".

"Будут ли они действительно реформами — покажет время. На мое усмотрение, приоритетными должны быть следующие сферы — оборона и национальная безопасность, образование, инфраструктура, здравоохранение, судоустройство", — говорит политический эксперт.

"Пока наши школы будут напоминать казармы, наши поликлиники — конюшни, а дороги — руины, очень трудно говорить о самодостаточном государстве. Мне кажется, что невозможно реформировать государство, пытаясь изменить все и сразу. Должны быть определены две, максимум три, сферы, которые можно считать приоритетными, чтобы успех преобразований убедил граждан в способности государства меняться", — подчеркнул телеведущий.

"Абсолютно убежден, что одной из ключевых, наверное, самой ключевой после сферы безопасности (да и то лишь потому, что сейчас идет война), является образовательная сфера. Но реформа образования — это не только и не столько повышение заработной платы, как почему-то считают некоторые в правительстве", — подытожил Сергей Рахманин.

Напомним, ранее журналист рассказал, что нужно НАБУ, чтобы стать эффективным.

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