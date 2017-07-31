Испанский суд заблокировал выдачу Фирташа США

Европейский ордер на арест, выданный Испанией, еще полгода назад был головной болью для Дмитрия Фирташа. Миллиардер, который уже более трех лет ждет в Вене экстрадиции в США, в интервью австрийским СМИ намекал, что за испанским ордером якобы также стоят американцы, для которых "главное, чтобы Фирташ не вернулся в Украину".

В Испании Фирташа называют главой преступной группировки, которая занималась отмыванием денег и требуют его экстрадиции. Тем временем США уже три года добиваются экстрадиции Фирташа, обвиняя его в коррупции, сообщает Deutsche Welle.

Испанцы не спешат

Как ни парадоксально, теперь испанский ордер играет на руку олигарху. После решения Высшего земельного суда Вены, который в феврале разрешил экстрадицию в США, испанский ордер является единственной причиной, почему Дмитрий Фирташ еще не в Соединенных Штатах. Ведь в случае, когда существуют два параллельных запросы на экстрадицию от разных стран, решение кому выдавать подозреваемого, принимает министр юстиции. Однако он должен сначала дождаться решения суда об экстрадиции — как насчет запроса одной страны, так и по другой.

Но если судебное решение по экстрадиции Фирташа в США уже есть, то суд в испанском деле еще даже не начинался. Вместо двух месяцев, отведенных европейским законодательством на рассмотрение ордеров из других стран ЕС, испанский ордер на Фирташа остается без судебного разбирательства уже восемь. Сначала его рассмотрение отложили до момента, пока австрийский суд примет решение по американскому делу. Однако решение по запросу США принято еще пять месяцев назад, а вопрос экстрадиции в Испанию до сих пор не сдвинулся с мертвой точки.

Разваливающееся дело

В апреле Земельный суд Вены направил испанским коллегам запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно обстоятельств преступления, в котором подозревают Фирташа. Впрочем, с тех пор из Испании не поступило ни одного ответа, сообщили изданию в австрийском суде.

Недавно австрийская сторона через Европейское ведомство по вопросам сотрудничества в сфере юстиции — Eurojust — Испании подала заявление с требованием срочного ответа.

"Ответа на заявление о срочности дела нет. В сентябре мы подадим еще одно заявление", — сообщила DW пресс-секретарь суда.

Зато в 21-м Местном общем суде Барселоны, который в ноябре прошлого года выдал ордер на арест Дмитрия Фирташа, отказались комментировать причины промедления. Тем временем перспективы дела по подозрению в отмывании денег становятся все более туманными. В частности, в конце июня Испания отменила Европейский ордер на арест Хареса Юссефа, которого следователи в Барселоне считали правой рукой Фирташа в "возглавляемой им преступной организации". Юссеф, как и Фирташ, много лет живет в Вене. Как сообщили DW в Земельном суде Вены, ордер отменили после того, как Юссеф посетил Барселону и предоставил суду разъяснения относительно обстоятельств дела. Речь шла о происхождении денег, за которые осуществлялись операции с недвижимостью.

"Ордер на арест был отозван, как только мой подзащитный предоставил разъяснения испанским правоохранителям", — подтвердил адвокат Юссефа Клаус Айнедтер.

Адвокаты Дмитрия Фирташа и его представитель не ответили на вопрос издания о дальнейшей судьбе испанского дела.

Напомним, ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что в США Фирташу светит сделка со следствием либо пожизненное заключение.