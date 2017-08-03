После блэкаута в Крыму начались перебои с поставками бензина и дизтоплива

На территории оккупированного Россией Крыма в ряде автозаправочных станций прекращена продажа бензина и дизельного топлива из-за дефицита ресурса на полуострове.

Об этом идет речь в сообщении OilNews со ссылкой на источник в топливной компании, которая работает на местном рынке.

"Дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на территории оккупированного Россией Крыма произошло отключение электроэнергии.