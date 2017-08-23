НБУ ослабляет антикризисные меры. Отменил лимит на получение валюты физлицами

Национальный банк Украины принял решение об ослаблении антикризисных мер на валютном рынке.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НБУ.

С 24 августа отменяется лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, до настоящего времени составляющий не более эквивалента 250 тыс. грн в сутки.

"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", — сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №81, вступающее в силу 24 августа.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали главную угрозу падения гривны.