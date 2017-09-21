Transparency International требует обнародовать приговор о конфискации 1,5 млрд Януковича

Международная антикоррупционная организация Transparency International Украина (TI Украины) обратилась в Окружной административный суд Киева с требованием отменить решение о засекречивании судебного приговора о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Виктора Януковича.

Судебный иск подан против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры сил АТО и госпредприятия "Информационные судебные системы", сообщает Deutsche Welle.

В Transparency International Украина напомнили, прошло почти шесть месяцев, с тех пор ГПУ арестовала эти средства, а решения суда, по которому они были арестованы, до сих пор не обнародованы.

"Transparency International Украина" считает это тревожным сигналом, ведь, во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические изъяны, то сможет быть обжаловано", — заявили в "TI Украина".

В антикоррупционной организации отмечают, что госпредприятие "Информационные судебные системы" обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, однако ссылается на запрет органов прокуратуры. "А ГПУ, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной", — отмечается в сообщении.

Напомним, 28 апреля 2017 пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что Сбербанк начал спецконфискацию 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции к тому моменту уже прошли. В этот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.