"Авторитарная империя". Экс-депутат Госдумы объяснил, как западные санкции бьют по России

Проводя агрессивную внешнюю политику, РФ наносит себе колоссальный урон, что усугубляет технологическое отставание от стран Запада.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

Он отметил, что действие санкций и возможное их ужесточение задерживает технологическое развитие России и может привести к непоправимым последствиям.

"По технологическому уровню РФ постепенно откатывается в состояние Советского Союза, который отставал от мирового развития на 50 лет, или, как говорили тогда многие эксперты, "отстали не на 50 лет, а навсегда", — отметил политик.

По мнению Борового, такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока "Россия находится в состоянии авторитарной империи, которая пытается расширять свои границы".

Напомним, ранее посол ЕС в России рассказал, как санкции против РФ остановили распространение "Новороссии" в Украине.