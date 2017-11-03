В Украине резко подскочили продажи новых легковушек

В октябре 2017 года в Украине дилеры продали 7 тыс. 413 новых легковых автомобилей, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период в 2016-м.

Об этом говорится на сайте AUTO-Consulting.

По данным аналитиков, лидером продаж снова стала Toyota, которой удалось занять почти 13% рынка, на втором месте оказался Volkswagen — он обошел Renault и Skoda.

"Но картину украинского авторынка в октябре сильно изменил "дизельгейт", вернее его последствия. На рынке появилось много автомобилей с дизельными двигателями по небывалым низким ценам", — говорится в материале.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что искусственное повышение заработной платы для части украинцев, в том числе бюджетников, будет подталкивать цены на всю продовольственную группу товаров.