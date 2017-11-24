ЕС продлит программу макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы — Порошенко

Достигнута договоренность о программе макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине на 2018-2019 годы.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на итоговой пресс-конференции саммита Восточного партнерства в Брюсселе в пятницу.

"Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном плане макрофинансововй помощи на 2018-2019 годы, три транша. Такой же объем и начинает работать с января 2018 года", — сказал он.

По его словам, суть макрофинансовой помощи в том, чтобы стимулировать Украину в проведении реформ, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть договоренность не разглашать цифры, но поскольку вы очень хорошо осведомлены, мы договорились, что объемы будут приблизительно те же, как и третий транш в объеме четвертого транша", — сказал президент, отвечая на вопрос о том, будет ли данная программа помощи от ЕС соответствовать предыдущей, объем которой составлял EUR1,8 млрд.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде" сообщил, что Украина вскоре может потерять возможность получить EUR600 млн последнего транша действующей программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, если не выполнит ряд требований.