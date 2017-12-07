Жебривский рассказал, сколько Россия вкладывает в бюджеты "ЛДНР"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал эксклюзивные цифры бюджета так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ЛДНР")

По его словам, "квазиреспублики" обеспечивают себя не более чем на 15-35%, пишет "Український тиждень".

"Назову вам некоторые эксклюзивные цифры. Вот бюджетные показатели самопровозглашенных "республик". 2015 год: в "ДНР" доходная часть — 13,8 млрд руб., расходная — 44,5 млрд руб., в "ЛНР" соответственно 0,4 млрд руб. и 28 млрд руб. 2016-й: в "ДНР" доходная часть — 29,3 млрд руб., расходная — 59,7 млрд руб., в "ЛНР" соответственно 6,5 млрд руб. и 38 млрд руб. 2017 год (прогноз): в "ДНР" доходная часть — 35 млрд руб., расходная — 68 млрд руб., в "ЛНР" — 7,9 млрд руб. и 42 млрд руб. Следовательно, сегодня "ДНР" на 65% дотационная, "ЛНР" — на 85%", — заявил Жебривский.

По его словам, Макеевские и Енакиевские меткомбинаты сейчас работают примерно на четверть мощности, шахта им. Засядько — ориентировочно на 30%, а шахта "Комсомолец Донбасса" — на 60%. В Горловке большинство шахт залиты водой.

Он также считает, что, если владельцы не предали Украину, им надо вернуть их предприятия.

"Но следует установить определенный дедлайн на восстановление мощностей или определить определенный механизм, что с этими активами делать дальше. Национализированными должны быть те предприятия, хозяева которых пошли против Украины и поддерживали сепаратистские режимы", — отметил Жебривский.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия на 100% контролирует происходящее на захваченной части Донбасса.