СМИ подсчитали, на сколько в Украине за 2017-й подорожал новогодний стол

В Украине за 2017 год стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек возросла почти вдвое.

В 2016-м для празднования Нового года хватило бы 728 гривень, а сейчас в среднем нужно потратить 1 тысячу 350, говорится в сюжете ТСН.

"… астрологи говорят: надо накрывать столы так, чтобы они буквально ломились от блюд. Желтый собака — (символ 2018 года — Ред.) практически всеяден и не очень разборчив", — говорится в статье.

Ранее глава правления Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что Кабинет министров вместе с Нацбанком решили выполнить и перевыполнить план по искусственной девальвации гривни.