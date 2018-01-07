Эксперт объяснил, почему затянулись поиски нового главы Нацбанка

Известный политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал неопределенность, установившуюся касаемо назначения главы Национального банка Украины на постоянной основе.

"А это не единственный такой пример. У нас уже целая куча исполняющих обязанности. Это уже такая дурная мода. На мой взгляд, в данном случае нет какой-то единой причины. По НБУ президент ищет, с одной стороны, лояльную себе фигуру. С другой стороны - это должна быть кандидатура, проходная для парламента. Поиски затянулись. Надеюсь, что этот вопрос все же будет решен. Это важно для переговоров с МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Украина не может отказаться от захваченной части Донбасса.