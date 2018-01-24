Стало известно, какие профессии в Украине приносят меньше всего денег

Специалисты Госстата озвучили свежую статистику по поводу уровня заработных плат в регионах Украины.

"Самая высокие зарплата - в Киеве (средняя - 11 643 гривен), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская - в среднем 7 400 гривен. Однако, за минувший год Закарпатская область серьезно "подтянулась" и идет после Одесской, Николаевской - со средней зарплатой 6 700 грн", − заявил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, поскольку Закарпатская область граничит со странами Евросоюза, в ней наблюдаются серьезные миграционные процессы и наличествует регулярный отток рабочей силы.

"И уровень зарплаты в Закарпатской области начал расти из-за желания работодателей удержать квалифицированных сотрудников", − добавил Ярошенко.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что самой большой проблемой трудовой миграции в Украине является достаточно низкий уровень зарплаты во многих сферах.

"Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей − это около 3 700 грн по данным Госстата", - сказал он.

Напомним,