Порошенко продлил санкции против четырех банков с российским капиталом

Во вторник, 6 марта, президент Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против четырех банков с российским капиталом.

В соответствии с документом, вводится в действие решение СНБО от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в отношении ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", — говорится в сообщении.

Срок санкций — 1 год.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Кабинет министров и Нацбанк должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

В свою очередь, Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, Петр Порошенко в марте 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".