"Алименты на родителей": Рева пригрозил украинцам уголовной ответственностью и уточнил, что имел в виду

Глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что его заявление вырвано из контекста, а потому информация об обязательных выплатах алиментов на родителей является недостоверной.

"Распространяется недостоверная информация, когда не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали "сейчас ты будешь платить деньги своим родителям". Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого", – цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, отношения не регулируются деньгами, это дело семьи.

При этом Рева напомнил о случаях, когда о пожилых людях из зоны АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, однако последние отказываются заботиться о своих стариках. "Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на таких людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание родителей", – сказал Рева.

Министр напомнил, что 165-я статья Уголовного кодекса Украины предусматривает, что лица, уклоняющиеся от заботы о родителях, несут уголовную ответственность.

Ранее Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство. Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили сайт, с помощью которого можно узнать размер пенсии и рабочего стажа.

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