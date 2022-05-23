Цены на автогаз зашкаливают: что нужно знать водителям/ ua.depositphotos.com

По состоянию на 23 мая желающие все водители, которые желают сделать оптовые закупки автогаза, оказались в затруднительном положении, поскольку сжиженный нефтяной газ становится все дороже. Об этом сообщает специализированный портал Enkorr.

Сообщается, что в зависимости от региона Украины оптовые цены на автогаз колеблются от 52 до 70 тысяч грн за тонну.

В частности, в южных областях за неделю стоимость сжиженного газа выросла на 10 тысяч грн за тонну – до 58 тысяч грн/тонна. На юг Украины начали поставлять больше топлива из соседних стран, но имеющиеся объемы не могут полностью удовлетворить спрос, что и приводит к росту стоимости ресурса.

Подорожание заметно и на востоке страны, где пиковая цена за тонну автогаза составляет 72 тысяч грн. За последние семь дней стоимость поднялась на 4 тысяч грн за тонну с отметки 68 тысяч грн/тонн.

Несколько ниже цены в областях на границе с Европой – стоимость автогаза колеблется от 54 до 65 тысяч грн за тонну. Несмотря на увеличение поставок в Украину, покрыть дефицит горючего на заправках пока сложно.

"Цена на автогаз повышается тем больше, чем дальше вглубь страны нужно поставлять горючее", – отметили они.

Стоимость одного и того же ресурса может отличаться в зависимости от области. Если на западе страны автогаз сбывают по 52 тысяч грн/тонна, то в центре и на востоке оптовая цена составляет 70 тысяч грн/тонна и выше.

Читайте такжеДефицит бензина в Украине: в Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Другие новости