Долги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения суда

Долги за коммуналку - Рада хочет взламывать квартиры без решения суда / ru.slovoidilo.ua

Рада намерена разрешить взламывать квартиры украинцев без решения суда – если у владельцев жилья накопились долги за коммуналку.

Такое право хотят предоставить исполнительным органам коммунальных услуг.

Правда, пока что взломать квартиру госорганы по-прежнему могут лишь в самых экстренных случаях – если речь идет о жизни человека. Но при этом проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг уже принят в первом чтении. За проголосовали 239 нардепов.

Читайте такжеНаглый грабеж украинцев: как "пленки Деркача" вскрыли игры Порошенко с тарифамиВ этом законопроекте также затронута тема фиксации тарифов на управление многоквартирным домом. Отмечается, что тарифы на отопление должны не только учитывать себестоимость тепловой энергии, но еще и обеспечивать рентабельность предприятия.

Ранее эксперт раскритиковал Зеленского за тарифы на ЖКХ. Общественный деятель, эксперт, блогер Александр Скубченко опроверг утверждение президента Владимира Зеленского о том, что были снижены тарифы на услуги ЖКХ.