ЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

Еврокомиссия отчиталась, как решила проблемы вывоза леса-кругляка из Украины.
Экспорт леса-кругляка из Украины должен быть восстановлен: арбитраж принял решение отменить соответствующий мораторий, который Киев ввел в 2015 году.
"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", – отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Теперь Евросоюз ожидает, что Украина "как можно скорее отменит запрет экспорта".
В свою очередь ЕС продолжит поддерживать Украину различными проектами. Среди таких проектов называются проекты по:
- охране окружающей среды,
- государственному управлению и устойчивому управлению лесами.
Решение арбитража с ЕС по лесу-кругляку было обнародовано накануне. В частности, отмечалось, что Украина при определенных обстоятельствах имеет право ограничивать экспорт леса – однако при этом должна откорректировать свой запрет от 2015 года.
Экспорт леса-кругляка из Украины и ЕС: новости
- Напомним, в январе 2020 в Кабмине рассказали о страшной судьбе украинского леса. Дмитрий Кулеба выступил за отмену моратория на экспорт леса-кругляка.
- Двухметровые "дрова" из дуба и граба: СМИ выяснили интересные подробности о контрабанде украинского леса. По сути, из Украины под видом дров вывозят тысячи тонн промышленной древесины.
- 9 декабря 2020 Европейский союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны, сказал глава Кабмина.