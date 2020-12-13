ЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

Экспорт леса-кругляка из Украины - В ЕС похвастались победой / 1zoom.ru

Экспорт леса-кругляка из Украины должен быть восстановлен: арбитраж принял решение отменить соответствующий мораторий, который Киев ввел в 2015 году.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", – отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Теперь Евросоюз ожидает, что Украина "как можно скорее отменит запрет экспорта".

В свою очередь ЕС продолжит поддерживать Украину различными проектами. Среди таких проектов называются проекты по:

охране окружающей среды,

государственному управлению и устойчивому управлению лесами.

Решение арбитража с ЕС по лесу-кругляку было обнародовано накануне. В частности, отмечалось, что Украина при определенных обстоятельствах имеет право ограничивать экспорт леса – однако при этом должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

Экспорт леса-кругляка из Украины и ЕС: новости