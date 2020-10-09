Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой

Уже зимой 2020-2021 украинцам грозит новое повышение тарифов на газ.
Тарифы на ЖКХ для населения собрались передать в юрисдикцию местных властей. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоотведение и водоснабжение заберут у Нацкомиссии (НКРЭКУ) – и полностью передадут на места. Таково требование МВФ.
"То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", – похвастался Шмыгаль.
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Тем временем журналисты издания Obozrevatel выяснили, что уже зимой 2020-2021 украинцам грозит новое повышение тарифов на газ.
"С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", – рассказал аналитик Егор Комов.
Ожидается, что в декабре цена газа для населения вырастет с 5,3 грн/кубометр до 7 грн.
Эксперт напомнил, что сэкономить можно, если, к примеру, перейти на годовой тариф Нафтогаза. Это поможет платить за газ по единой фиксированной цене.
Ранее в Кабмине уточнили, ждать ли украинцам подорожания коммуналки. Еще 8 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заверял, что на данный момент для повышения коммунальных тарифов в Украине оснований нет.
Тарифы в Украине: последние новости
- Украинцам не стоит ждать смягчения тарифной политики, так как действующая власть полностью повторяет подход своих предшественников, заявил глава Жилищного союза Украины Александра Скубченко.
- Ранее Главред сообщал, что вскоре тарифы на газ в Украине "взлетят" вверх. Как говорят аналитики, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн (с 5,3 грн).
- Напомним, Министерство экономики дало прогноз по основным экономическим показателям на этот год и последующие. Так, ожидается повышение цен на газ для населения на 19% уже в следующем году, в 2022-м – еще на 24%, а в 2023-м – еще на 6%. До конца этого года изменений ждать не стоит, заверили в ведомстве.