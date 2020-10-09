УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой

9 октября 2020, 20:12

Уже зимой 2020-2021 украинцам грозит новое повышение тарифов на газ.

Тарифы на газ и коммуналку - сколько заплатим зимой и чего хочет МВФ
Тарифы на газ и коммуналку - сколько заплатим зимой и чего хочет МВФ / УНИАН

Тарифы на ЖКХ для населения собрались передать в юрисдикцию местных властей. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоотведение и водоснабжение заберут у Нацкомиссии (НКРЭКУ) – и полностью передадут на места. Таково требование МВФ.

"То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", – похвастался Шмыгаль.

Читайте также"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" ПорошенкоПравда, стоит уточнить, что законопроект еще должна принять Верховная Рада.

Тем временем журналисты издания Obozrevatel выяснили, что уже зимой 2020-2021 украинцам грозит новое повышение тарифов на газ.

"С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", – рассказал аналитик Егор Комов.

Ожидается, что в декабре цена газа для населения вырастет с 5,3 грн/кубометр до 7 грн.

Эксперт напомнил, что сэкономить можно, если, к примеру, перейти на годовой тариф Нафтогаза. Это поможет платить за газ по единой фиксированной цене.

Ранее в Кабмине уточнили, ждать ли украинцам подорожания коммуналки. Еще 8 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заверял, что на данный момент для повышения коммунальных тарифов в Украине оснований нет.

Тарифы в Украине: последние новости

  • Украинцам не стоит ждать смягчения тарифной политики, так как действующая власть полностью повторяет подход своих предшественников, заявил глава Жилищного союза Украины Александра Скубченко.
  • Ранее Главред сообщал, что вскоре тарифы на газ в Украине "взлетят" вверх. Как говорят аналитики, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн (с 5,3 грн).
  • Напомним, Министерство экономики дало прогноз по основным экономическим показателям на этот год и последующие. Так, ожидается повышение цен на газ для населения на 19% уже в следующем году, в 2022-м – еще на 24%, а в 2023-м – еще на 6%. До конца этого года изменений ждать не стоит, заверили в ведомстве.

тарифы на газ ЖКХ-тарифы новости Украины Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:32
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть
20:28
Сотрудники ЦИК массово заразились коронавирусом незадолго до выборов Видео
20:12
Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой Видео
20:01
На грани катастрофы: в Крыму пересох самый крупный водопад
20:01
Провайдеры оценили возможность жесткого учета пользователей Вконтакте
19:50
Готовимся к худшему: не стоит ждать снижения тарифов - эксперт
19:39
Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России Видео
19:24
Ермак призвал не обвинять россиян в несчастьях Украины Видео
19:22
Tayanna презентовала эксклюзивный проект Жіноча сила Фото
19:19
В Украине вновь обновили зоны карантина: что изменилось
18:57
"Сакральная жертва": Лукашенко ошарашил рассказом о слезах Тихановской
18:43
Тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории Видео
18:30
В ночь на 11 октября Приват24 перестанет работать: в чем причина
18:24
Пространство 5 сезон - раскрыли дату выхода и сюжет сериала Видео
18:15
Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит Видео
18:09
Первые сторонние SSD для PS5 уже в пути
18:03
Кабмин примет меры и доплатит медикам за борьбу с Covid-19 Видео
17:57
Алиев заявил об освобождении новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили Видео
17:26
Верховный суд обязал Зеленского говорить только на украинском
17:10
В Украине предложили отменить перевод часов для борьбы с Россией
17:08
"Это третья революция": авто экс-президента Кыргызстана обстреляли Видео
17:06
Runa в клипе Таблетка повторила модный look Бейонсе Видео
16:56
Мирные переговоры по Карабаху: Алиев поставил Еревану ультиматум Видео
16:46
Астролог раскрыл большую беду Весов Видео
16:29
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновлен: что поменялось Видео
16:19
Леся Никитюк раскрыла интригу о своей личной жизни
16:14
Covid-19 в Киеве сжирает последние ресурсы: Кличко выдвинул Кабмину ультиматум Видео
16:13
Инфаркт и инсульт: врачи указали на риски, которые обостряются зимой Видео
15:50
Как заточить нож с помощью камня: простые лайфхаки Видео
15:26
Коронавирус у Порошенко: СМИ узнали о состоянии экс-президента
15:25
Легкоступову могли убить родственники - нашли мотив и орудие убийства
15:04
Стрельба и драки в Бишкеке: в столицу Кыргызстана вводят войска Видео
14:50
Коронавирус атакует: в Украине более чем на 70% заполнены больничные койки
14:34
Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных Видео
14:29
Резкая вспышка COVID-19 в Украине: Шмыгаль заявил о срочных мерах Видео
14:17
Нардеп рассказал о возможной смене премьера: кому светит пост
14:11
Отец Киркорова попал в реанимацию
14:07
Как избавиться от храпа: найдены 15 простых способов Видео
13:55
В СНБО бьют тревогу из-за вспышки COVID-19: Данилов дал неутешительный прогноз Видео
13:48
Сквозь снег 2 сезон - появились дата выхода и первый трейлер Видео
13:34
Румыния закрыла авиасообщение с Украиной: стали известны детали Видео
13:01
"Сосочки торчат": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото
12:47
Врачи назвали занятие, которое продлит вашу жизнь на 8 лет Видео
12:44
Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg
12:38
Конец войны за Карабах: СМИ назвали дату заключения перемирия Видео
12:32
Ингредиенты для кожи, которые всегда следует сочетать вместе: 5 мощных комбинаций Видео
12:27
Генри Кавилл сделал заявление по поводу роли Артаса в Warcraft
12:10
В Киеве коронавирус побил рекорд Видео
12:09
"Путин и Навальный в пролете": определился лауреат Нобелевской премии мира
11:59
Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять