Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой

Тарифы на газ и коммуналку - сколько заплатим зимой и чего хочет МВФ / УНИАН

Тарифы на ЖКХ для населения собрались передать в юрисдикцию местных властей. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоотведение и водоснабжение заберут у Нацкомиссии (НКРЭКУ) – и полностью передадут на места. Таково требование МВФ.

"То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", – похвастался Шмыгаль.

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Тем временем журналисты издания Obozrevatel выяснили, что уже зимой 2020-2021 украинцам грозит новое повышение тарифов на газ.

"С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", – рассказал аналитик Егор Комов.

Ожидается, что в декабре цена газа для населения вырастет с 5,3 грн/кубометр до 7 грн.

Эксперт напомнил, что сэкономить можно, если, к примеру, перейти на годовой тариф Нафтогаза. Это поможет платить за газ по единой фиксированной цене.

Ранее в Кабмине уточнили, ждать ли украинцам подорожания коммуналки. Еще 8 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заверял, что на данный момент для повышения коммунальных тарифов в Украине оснований нет.

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