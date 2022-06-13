Как доллары у украинцев точно не возьмут в обменниках: СМИ дали ответ / УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине работники некоторых пунктов обменов валют отказываются принимать у населения часть долларов. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

По данным журналистов, под особенно сильные подозрения могут подпасть купюры с точками, пятнами, потертостями, а также купюры, которые были выпущены в США до 1996 года.

Согласно рекомендациям Нацбанка, регулятора, пункты обмена валют имеют право не принимать банкноты ‒ если на них есть сразу несколько повреждений, порванные купюры, либо пятна – даже те, которые видны только после обработка на детекторе валют.

Если купюры настоящие, то их вернут (или обменяют), а если деньги фальшивые, то банк должен сообщить в полицию ‒ для того, чтобы побыстрее найти фальшивомонетчиков.

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Напомним, некоторое время назад Александр Паращий, который стоит во главе отдела аналитиков финансовой компании Concorde Capital, сделал предупреждение для украинцев - мол, курс валют в Украине может дойти до отметки 40 грн за доллар.

Затем глава отдела аналитики другой компании, Forex Club, Андрей Шевчишин утверждад - очень резкое повышение Нацбанком Украины учетной ставки с показателя в 10% до показателя в 25% ориентирует клиентов на то, что настоящий курс национальной валюты вскоре подскочит до 45 гривен за доллар.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста. Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - подытожил эксперт.

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