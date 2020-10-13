Безработица в Украине: опубликована печальная статистика

Количество безработных в Украине увеличилось / Минфин

Количество безработных в Украине по состоянию на октябрь 2020 года увеличилось до 427 000, это почти на 60% больше чем в 2019 году. Такие данные сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос Радио Свободы.

Сообщается, что самая большая безработица наблюдается в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях, а также в Киеве (в 1,8-2,8 раза). Кроме того, количество безработных выросло на 32-38% и в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях.

В ответе Государственной службы занятости также говорится, что по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 тыс. вакансий, что на 34% меньше, чем в прошлом году.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных. На соответствующую дату прошлого года — три человека", - говорится в сообщении.

Также с началом карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине с 12 марта по 9 октября, статус безработного получили 525 тыс. человек. Этот показатель на 53% выше, чем за такой же период в 2019 году.​

Безработица в Украине: