Кабмин объявил даты запуска всех видов авиасообщения

Запускается как внутреннее , так и международное авиасообщение.
Карантин с авиасообщения Украина снимет уже в ближайшие дни, постановил Кабмин.
Уже с 5 июня запускается внутреннее авиасообщение, а с 15 июня разрешено международное авиасообщение, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня. Также он озвучил ряд стран, куда смогут полететь украинцы.
Напомним, международный аэропорт Киев имени И.И. Сикорского готов возобновить международное авиасообщение со странами Евросоюза с 16 июня. Авиакомпании WizzAir, LOT и Belavia к этой дате будут готовы к обслуживанию пассажиров.
Автор: Уляна Кондратенко