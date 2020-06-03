Кабмин объявил даты запуска всех видов авиасообщения

Карантин в Украине - названы даты запуска всех видов авиасообщения / Фото facebook.com/airportkiev

Карантин с авиасообщения Украина снимет уже в ближайшие дни, постановил Кабмин.

Уже с 5 июня запускается внутреннее авиасообщение, а с 15 июня разрешено международное авиасообщение, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня. Также он озвучил ряд стран, куда смогут полететь украинцы.

Напомним, международный аэропорт Киев имени И.И. Сикорского готов возобновить международное авиасообщение со странами Евросоюза с 16 июня. Авиакомпании WizzAir, LOT и Belavia к этой дате будут готовы к обслуживанию пассажиров.