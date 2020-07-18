Доллар по 10: гривна скатилась в рейтинге самых дешевых валют мира

Гривну назвали недооцененной по отношению к доллару / Reuters

В пятерке наиболее недооцененных валют мира в 2020 году оказалась украинская гривна.

Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса бигмака (The Big Mac Index), который публикует издание The Economist.

Отметим, что а июле украинская валюта опустилась на четвертое место с конца рейтинга.

Издание отмечает, что бигмак в Украине стоит 59 грн, тогда как в США – $5,71. Таким образом, доллар в Украине должен стоить 10,33 грн, тогда как фактический обменный курс составляет 27,13 грн за доллар. Эксперты подсчитали, что курс гривны недооценен на 61,9%.

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Еще более недооцененными оказались только валюты Турции (лира), РФ (рубль) и Южной Африки (рэнд).

/ Скриншот Еconomist.com

Обратим внимание, что еще в январе 2020 года гривна занимала седьмую строчку индекса бигмака.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.