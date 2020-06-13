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Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня

13 июня 2020, 09:43

Ситуация на валютном рынке благоприятная.

доллар
Курс доллара может немного упасть в цене / Фото pixabay.com

В течение недели до 20 июня курс гривни хоть и незначительно, но будет укрепляться. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, ситуация на валютном рынке благоприятная, пишут украинские СМИ.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – считает Иосуб.

Тем временем Национальный банк Украины на 15 июня 2020 года поднял на 14 копеек официальный курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 15 июня установлен на таком уровне: 26,7303 гривни за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 12 июня составляет 26,5999 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 15 июня
Курс доллара НБУ на 15 июня / bank.gov.ua

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Как сообщал Главред, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.

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