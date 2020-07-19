Чего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделю

На курс доллара повлияло утверждение нового главы НБУ Кирилла Шевченко / Фото pixabay.com

Курс доллара к гривне продолжит рост - такая тенденция будет наблюдаться в течение ближайшей недели.

Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 гривни.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,4%:

курс доллара НБУ вырос с 26,93 до 27,27 грн (+1,3%);

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время выросли с 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%).

"Падение гривны, очевидно, связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год", - отметил Иосуб.

Читайте такжеДоллар по 10: гривна скатилась в рейтинге самых дешевых валют мира

Как сообщал Главред, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов дал прогноз, что будет с курсом после назначения нового главы НБУ.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата.