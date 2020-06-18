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Метинвест провела виртуальный пресс-тур на завод Ильича

В ходе виртуального пресс-тура журналистам рассказали о работе в период карантина и планах на посткарантинный период.

18 июня 2020, 16:48
Метинвест запустил ряд пилотных проектов для удаленной работы / liga.net

Группа Метинвест провела первый в своей истории виртуальный пресс-тур, в рамках которого представители СМИ посетили Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В его ходе генеральный директор комбината Тарас Шевченко рассказал о завершенных проектах по модернизации предприятия в соответствии с экологическими нормами Европейского союза и о соблюдении стандартов охраны труда.

"Наша цель – ноль травм, ноль смертей. В прошлом году мы вошли в международную программу Vision Zero – нулевой терпимости к любому травматизму. Сегодня по всем цехам и рабочим местам проводится комплексная оценка рисков - мы оцениваем все опасности, разрабатываем мероприятия и стараемся снизить все риски до минимума. Большую часть работы мы делаем по обучению, так как понимаем, что без базовых азов по безопасному ведению работ не смогут безопасно работать. Мы стараемся перейти от лекционного обучения в проактивное, где сотрудники будут принимать живое участие и отрабатывать практические навыки", - сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК имени Ильича Олег Астафьев.

Также в ходе пресс-тура журналистам рассказали, как предприятие работало в период карантина. "Метинвест прошел проверку на адаптивность к непредвиденным ситуациям. Мы одними из первых включились в борьбу с коронавирусом – мы отправили более 85 процентов административного персонала на удаленную работу, отменили все массовые мероприятия и командировки, а онлайн-сервисы стали основным инструментом взаимодействия", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

По словам Рыженкова, пандемия ускорила процесс диджитализации и сподвигла компанию запустить ряд пилотных проектов для удаленной работы.

Метинвест ММК Ильича
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