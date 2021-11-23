Минималка вырастет: в Украине увеличивается минимальная зарплата с декабря 2021

В Украине увеличивается минимальная зарплата на руки / УНИАН

Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021 года увеличивается до 6,5 тысяч гривен.

Рост минимальной зарплаты произойдет в соответствии с принятым народными депутатами законом о государственном бюджете на 2021 год.

"Установить в 2021 году минимальную заработную плату в месячном размере <...> с декабря – 6500 грн; в почасовом размере <...> с 1 декабря – 39,12 грн", - сказано в документе.

С 1 декабря увеличится размер минимальной зарплаты в Украине.

Минималка в Украине вырастет до 6500 грн.

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Таким образом, минимальная зарплата с декабря 2021 увеличивается на 500 грн.

Добавим, что по проекту госбюджета 2022, в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет до 6700 грн.

/ epravda.com.ua

Рост минималки: увеличивается сумма страхового взноса

В связи с ростом минимальной зарплаты в Украине увеличивается сумма минимального страхового взноса, напомнили в налоговой службе.

Если минимальный страховой взнос, который привязан к минимальной зарплате, с января по ноябрь 2021 года составляет 1 320 грн (6000×22%), то за декабрь нужно будет платить 1 430 грн. (6500×22%).

Максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2021 года составляет 19 800 грн (15 размеров минимальной заработной платы (6000 грн х 15×22%).

С 1 декабря максимальная сумма страхового взноса будет составлять 21 450 грн. (6500 грн. х 15×22%).

/ visnuk.com.ua

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Повышение минимальной зарплаты в Украине

Как известно, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.

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