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Пенсии повысили почти до 100 тысяч: кто в Украине получает гигантские выплаты

Дмитрий Видоменко
22 апреля 2024, 09:01
В Украине пенсии судей с января по июнь увеличили с 92,2 тыс. до 98,2 тыс. грн.
Монеты, старушка
Кто в Украине получает гигантские пенсионные выплаты? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине пенсии судей увеличили с января по июнь 2024 года ‒ с 92,2 тысячи до 98,2 тысячи грн. При этом средняя пенсия рядового украинца, который получает выплату по возрасту, выросла за этот же период всего лишь на 800 грн ‒ с 4,7 тысячи до 5,5 тысячи. Об этом говорится в данных отчетности Пенсионного фонда Украины (ПФУ), которые опубликовал портал "Обозреватель".

При этом количество пенсионеров с января уменьшилось примерно на 130 тысяч человек.

Как в Украине повышали пенсии

  • судьи – с 93 296 до 98 825 грн;
  • средняя пенсия по возрасту – с 4522 до 5204 грн;
  • те пенсионеры, которые еще работают – с 4719 до 5563 грн.

Количество пенсионеров снизилось с 10, 687 млн ‒ до 10, 552 млн. По обыкновению, судьи получают пенсии по особым правилам.

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Если за каждый год стажа украинцев в среднем получат 1% от расчетного заработка (он меньше, чем последний заработок), то судьи могут получать около 80% от своего прежнего оклада.

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Однако следует отметить, что из-за небольшого количества судей (их всего 3706 человек) их высокие пенсии значительно на бюджет Пенсионного фонда не влияют.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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