В Кабмине рассказали, когда украинцам повысят пенсии

В Украине уже в 2021 году будут повышать пенсии в три этапа - Минсоцполитики / УНИАН

Украинцев в 2021 году ожидает три этапа повышения социальных пенсионных выплат. В начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, вследствие чего вырастет размер минимальной пенсии.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в интервью изданию mind.

По ее словам, в следующем году показатель индексации пенсий может составить 15%. Правительство должно стимулировать развитие экономики и улучшить платежный баланс.

"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%", – сказала Лазебная.Читайте такжеИндексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин

Чиновница акцентировала внимание на том, что в Минсоцполитики продолжают рассматривать различные сценарии развития событий. Если состояние экономики улучшится, планы сдвинут на более ранние сроки.

Также она подчеркнула, что в декабре текущего года будут пересмотрены пенсионные выплаты, в которых нет надбавок, а средняя пенсия к концу 2020 года может составить уже 3,5 тысячи гривен.

Напомним, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум до 2118 грн. В связи с этим надбавки к пенсиям получили ряд украинских граждан.