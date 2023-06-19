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Проблема с обменом долларов: в Нацбанке рассказали, как решат проблему

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 09:42 обновлено 19 июня, 09:42
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В Украине скоро решат проблему с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. Над решением этой проблемы работают в НБУ.
Обмен валют, прохожие
В НБУ спрогнозировали, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине уже в ближайшее время решат проблему с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. Над решением этой проблемы работают в НБУ, сообщает портал Укринформ со ссылкой на члена совета финансового регулятора Василия Фурмана.

"Над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться", – сказал он.

Фурман спрогнозировал, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад. Он также подчеркнул, что сейчас наличный доллар выполняет прежде всего функцию средства сохранения капитала.

"Такого, как было прежде, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях – менее 1%, в средних банках – 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ – под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит", – подытожил он.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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