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Эксперт назвала четыре способа заставить Россию прекратить войну с Украиной

29 июля 2020, 14:11

Просто так Россия из Украины не уйдет.

Россия, Украина, флаги
В Украине предложили усилить давление на Россию с целью прекращения конфликта двух стран / УНИАН

Наряду с дипломатическими методами по урегулированию российско-украинского конфликта для решения вопроса ухода России из Украины нужно использовать отключение от системы SWIFT, усиление санкционного режима, международную изоляцию и бойкот.

Об этом заявила эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская, сообщает Украина 24.

По ее словам, Россия может уйти из Украины только в том случае, если вместе с мирными договоренностями параллельно будут применяться другие меры, при помощи которых будет оказано давление на Москву.

"Усиление санкций, отключение от системы Swift, международная изоляция, вплоть до бойкота. То есть что-то такое, что может ее вынудить изменить поведение, поскольку доброй воли я пока там не вижу", - отметила эксперт.Читайте такжеСанкций не будет: эксперт объяснил, почему ЕС не накажет Россию из-за Украины

Также она добавила, что Киев должен давить на Москву при помощи международных судов. Несмотря на отсутствие эффективной реакции России на такие действия, подобные ситуации могут создать для Кремля ряд весомых проблем.

Ранее экономист Сергей Фурса заявил, что Запад не пойдет на отключение России от международной банковской системы SWIFT. Российские финансовые структуры интегрированы в глобальную финансовую систему, которую может настигнуть крах в результате введения подобных мер.

SWIFT санкции против России новости Украины экономика
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